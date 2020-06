"Mam dla prezydenta kilka gorzkich słów prawdy na temat homofobii i transfobii, której jest winny obecny rząd i on sam" - zapowiedział w mediach społecznościowych Staszewski, który przyjął zaproszenie na spotkanie prezydenckie.

Andrzej Duda Bartosza Staszewskiego spotkał w poniedziałek w Lublinie w trakcie wiecu. Wtedy aktywista LGBT powiedział prezydentowi, że "jako gej czuje się zaszczuty przez kampanię nienawiści", którą prowadzi prezydent i "jego partia".

Andrzej Duda w odpowiedzi na ten zarzut zaprosił m.in. Staszewskiego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Aktywista poinformował w mediach społecznościowych, że weźmie w nim udział.

Spotkanie z prezydentem jutro (środa przyp. red.) o 11:30 w Pałacu Prezydenckim. ‬Mam dla prezydenta kilka gorzkich słów prawdy na temat homofobii i transfobii, której jest winny obecny rząd i on sam. Dość szczucia na osoby LGBT, zasługujemy na szacunek i równe prawa jak każdy inny obywatel w tym kraju. Prawa osób LGBT to prawa człowieka

- zapowiedział Bartosz.

W rozmowie z Polsat News powiedział, że "słowa, których używa się wobec mniejszości LGBT, nie są godne żadnego człowieka, a co dopiero prezydenta".

Andrzej Duda na spotkanie zaprosił także Roberta Biedronia oraz jego matkę. Kandydat na prezydenta poinformował, że nie weźmie udziału w tym spotkaniu.

Podjąłem ważną decyzję, która myślę, że chyba jest konieczna w tej sytuacji — otóż nie pójdę jutro na spotkanie z prezydentem Dudą, bo czuję, że chce nas wykorzystać, chce nas zaangażować do ratowania swojego wizerunku, do ratowania siebie w wyborach, pogrążył się bardzo i po prostu jest nieszczery, to jest nie fair