Duda w TVP Info u Bugały mówił o propagandzie. Padły pytania o Wałęsę i Tuska [WIDEO]

- Nie udało się w pełni zrealizować reformy w wymiarze sprawiedliwości, ale wierzę w to, że stopniowo uda się ją zrealizować - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda podsumowując swoją dotychczasową prezydenturę, w tym jej ostatni rok.

- Cieszę się z tego, że jest dzisiaj Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym. Nowa izba, nowo utworzona, w której są nowi sędziowie. Liczę na to, że takie trudne sprawy, gdzie ludzie rzeczywiście czuli się ogromnie skrzywdzeni, będą objęte tymi skargami nadzwyczajnymi i że SN pochyli się nad nimi jeszcze raz - dodał podczas wywiadu w TVP Info.

Jak zaznaczył "oczywiście to jest decyzja prokuratora generalnego i innych podmiotów, które te skargi składają" bo są one składane za ich pośrednictwem.

Andrzej Duda o Donaldzie Tusku

Prezydent zapytany w TVP Info, jak ocenia ewentualną kandydaturę przewodniczącym Rady Europejskiej, b. premiera Donalda Tuska, gdyby zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r., odpowiedział: "Tak samo jak każdą inną kandydaturę".

- Będą na pewno inni kandydaci (...) na pewno będzie startował pan Janusz Korwin-Mikke, pewnie będzie startował jakiś przedstawiciel PSL, pewnie będzie startował jakiś przedstawiciel PO. Być może będzie to pan Donald Tusk wśród wielu innych różnych kandydatów. Taka jest natura wyborów prezydenckich. W poprzednich wyborach prezydenckich też startowało wielu kandydatów i nie jest to nic nadzwyczajnego - dodał.

W rozmowie przytoczono, że wobec Tuska często pojawiają się zarzuty innych polityków, że nie realizuje interesu państwa polskiego. - Politycy mają prawo formułować zarzuty, zwłaszcza jeśli mają odmienne poglądy - odpowiedział prezydent.

Prezydent komentuje wywiad Wałęsy

Ewa Bugała podczas rozmowy z prezydentem zacytowała wywiad b. prezydentem Lechem Wałęsą, który w rozmowie z jednym z portali mówił, że Polsce jest bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku, a prezydent Rosji Władimir Putin to "mądry człowiek".

- Jest mi przykro, że pan prezydent Lech Wałęsa jako były, ale jednak prezydent Rzeczypospolitej, takie poglądy prezentuje. Nie są to poglądy, z którymi dzisiaj można by się zgodzić, jeśli ktoś zna historię Europy i jeżeli ktoś zna historię naszej części Europy, jeżeli ktoś w naszej części Europy żyje. Ale przede wszystkim, jeśli ktoś jest uczciwym politykiem - powiedział Duda.

- Pan prezydent Putin stoi na czele światowego mocarstwa, które siłą zmienia granice w Europie, które napadło najpierw na Gruzję, potem napadło na Ukrainę, które stwarza wiele zagrożeń, wiele obaw, które dokonuje różnego rodzaju prowokacji - podkreślił.

Duda o polexicie

- Zarzut opozycji dotyczący dążenia rządu do polexitu jest propagandowy. Kiedy opozycja powtarza tę propagandę, zachowuje się trochę tak, jakby chciała wypchnięcia Polski z UE - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Mamy prawo mieć czasem inny punkt widzenia niż władze innych państw europejskich, głównie dlatego, że naszym obowiązkiem jest bronienie interesów Polski i Polaków. I my, stawiając pewne sprawy, po prostu bronimy interesów Polski i Polaków, tak jak jest chociażby w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości - podkreślił.

Dodał, że celem jest zadowolenie Polaków z funkcjonowania sądownictwa, ale - w jego ocenie - wymaga ono wielu zmian, na co nie ma zgody środowiska sędziowskiego, które na ich skutek traci przywileje.

Prezydent podsumowuje rok 2018

Andrzej Duda na zakończenie niedzielnego wywiadu w TVP Info był poproszony o podsumowanie mijającego roku z perspektywy trzylecia swojej prezydentury.

- Na pewno jestem zadowolony z tego, że udało się zrealizować takie programy jak (...) 500 plus. To było bardzo ważne. Największym tego efektem i tym, który najbardziej mnie cieszy, jest to, że jak wynika z danych, została zredukowana radykalnie bieda wśród dzieci. To jest rzecz najważniejsza - podkreślił Duda.

Prezydent dodał, że cieszy go również wdrożenie obniżenia wieku emerytalnego, podczas gdy "opozycja krzyczała, że się tego nie uda zrobić, tak samo jak 500 plus."

