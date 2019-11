Duda wraz z żoną odwiedził sześcioraczki. Opublikowano urocze zdjęcia

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Sześcioraczki spod Krakowa przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g.

W niedzielę 17 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą gościł u Klaudii i Szymona Marców, rodziców sześcioraczków. Zdjęcia z wizyty opublikowała Kancelaria Prezydenta.

10 września ze szpitala wypisana została Malwina, ostatnia z rodzeństwa. W domu w Tylmanowej na Malwinę czekały Kaja, Nela, Zosia, Filip i Tymon, a także 2,5-letni brat Oliwier.

Andrzej Duda odwiedził sześcioraczki

Mama i tata sześcioraczków oraz starszego Oliwiera opowiedzieli Parze Prezydenckiej o swojej codzienności, oswajaniu się z nową rolą, wzruszających momentach i nadziejach na przyszłość.

Jak przeważająca część wcześniaków, noworodki wymagają rehabilitacji, jednak są coraz większe i silniejsze. Każde z nich ma inną osobowość i temperament, a urok niezwykłego rodzeństwa tysiące internautów obserwują na Instagramie, gdzie mama maluchów publikuje ich zdjęcia.

Sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko - raz na 4,7 mld ciąż na świecie. W Polsce jest to pierwszy taki przypadek. Jak w trakcie spotkania z Parą Prezydencką wskazywali rodzice, opieka nad tyloma pociechami wymaga dobrej organizacji i logistyki, a każdy dzień jest nową przygodą. Szczególnie, że wcześniaki potrzebują dodatkowej troski, a relacje z rodzicami i otoczeniem mogą w pełni nawiązywać dopiero po opuszczeniu inkubatorów.

Sześcioraczki na spacerze z wózkami Radia ZET

17 lipca Radio ZET ruszyło do Krakowa, by spotkać się z rodzicami sześcioraczków i wręczyć im wcześniej obiecane dwa piękne, specjalne wózki. We wrześniu mama Filipa, Tymona, Zosi, Kai, Meli i Malwiny opublikowała zdjęcie ze wspólnego spaceru. Wózki Radia ZET przeszły pierwsze testy obciążeniowe.

