Wielki powrót Marka Kuchcińskiego. B. marszałek Sejmu ma nowe stanowisko

Poseł PiS i były marszałek Sejmu Marek Kuchciński otrzymał nominację prezydenta Andrzeja Dudy do powołanego przez głowę państwa Biura Polityki Międzynarodowej. Dla Kuchcińskiego to powrót do polityki na wysokim szczeblu, tym razem w Kancelarii Prezydenta RP.

Marek Kuchciński z nowym stanowiskiem. Były marszałek Sejmu, który podał się do dymisji po ujawnieniu przez Radio ZET tzw. afery samolotowej (z rządowych samolotów korzystała rodzina marszałka), został zdegradowany do pracy w służbie szeregowego posła. W czwartek wraca jednak do pracy na wysokim stanowisku państwowym. Prezydent Andrzej Duda powołał go do formowanego przez głowę państwa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Jego szefem będzie b. minister prezydencki Krzysztof Szczerski.

Kuchciński wziął w czwartek udział w uroczystości inauguracji Biura, przyjmując nominację osobiście z rąk Andrzeja Dudy. Prezydent wyraził nadzieję, że nowa instytucja "w sposób znacznie większy niż do tej pory ukaże i pozwoli realizować ten drugi z najważniejszych obszarów konstytucyjnych działania prezydenta RP, jakim - obok kwestii bezpieczeństwa państwa i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - jest zagadnienie polityki międzynarodowej".

Marek Kuchciński z nowym stanowiskiem. B. marszałek Sejmu zasili nowe biuro prezydenta Dudy

"Przyjęliśmy taki niepisany podział ról z Radą Ministrów - początkowo z panią premier Beatą Szydło, później z panem premierem Morawieckim - (...) że w głównej mierze tymi sprawami europejskimi, (...) zajmuje się premier, natomiast kwestie związane z Sojuszem Północnoatlantyckim i naszą obecnością w ONZ to ta domena, w której w przeważającej mierze działa prezydent" - powiedział Andrzej Duda. "Rzeczywiście w tym zakresie funkcjonowaliśmy bardzo dobrze" – dodał.

Kuchciński zasiądzie w specjalnie powołanym gremium w ramach nowego biura - Kolegium Prezydenta RP do spraw Polityki Międzynarodowej. Osoby zasiadające w Kolegium będą oceniały politykę międzynarodową prezydenta oraz dyskutowały na temat przyszłych kierunków tej polityki. Zaznaczył, że w ramach Biura powstaje także Sekretariat Trójmorza.

"Zadaniem tego kolegium jest spojrzenie na sprawy polityki międzynarodowej w pełnym spektrum różnych rodzajów tej polityki, jaka może być prowadzona. Są w nim więc ci, którzy specjalizują się w sprawach gospodarczych, finansowych. Są przedstawiciele, którzy na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z historią, z kulturą, z tymi elementami które dla realizacji szeroko pojętej polityki międzynarodowej mają ogromne znaczenie" - mówił prezydent, otwierając posiedzenie Kolegium.

W skład Kolegium weszli również: prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhard, kierownik Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. Józef Maciej Fiszer, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, były minister finansów, wiceprezes zarządu banku Pekao S.A. Jerzy Kwieciński, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, politolog, socjolog i historyk z UW prof. Tomasz Grzegorz Grosse, dr hab. Beata Surmacz dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki) oraz dyrektor Instytutu Zachodniego Justyna Schulz i Łukasz Galusek, zastępca dyrektora ds. programowych Międzynarodowego Centrum Kultury.

