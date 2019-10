Zaginął 51-letni Andrzej Kurzak z Sosnowca. Mężczyzna wyjechał z dzielnicy Milowice w kierunku Częstochowy w sobotę, 28 września. Do tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Policja oraz bliscy zaginionego apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

28 września (w sobotę) pan Andrzej Kurzak wyjeżdżał srebrnym samochodem marki Fiat Grande Punto o numerach rejestracyjnych SO1181F z sosnowieckiej dzielnicy Milowice – w której mieszka na co dzień – i kierował się w stronę Częstochowy. Celem jego podróży miała być miejscowość Markowice. Jak poinformowali bliscy pana Andrzeja, auto znaleziono pod dzielnicową przychodnią w Milowicach. Pojazd stał pusty, a ślad po 51-latku zaginął.

Dalsze losy zaginionego nie są znane. O pomoc w poszukiwaniach prosi przede wszystkim syn zaginionego, który opublikował zdjęcia ojca w mediach społecznościowych i udostępnił informacje, które mogą pomóc w identyfikacji poszukiwanego mężczyzny. Poniżej publikujemy zdjęcie auta, którym poruszał się pan Andrzej:

fot. Michał Kurzak/Facebook

Na zaginionego czeka rodzina

Bardzo proszę o udostępnienie tego posta. Zaginął mój tata. Wyjechał wczoraj (28.09.2019r.) około godziny 12:00 z Sosnowca (Milowice) trasą w kierunku Częstochowy. Docelowo miał dojechać do miejscowości Markowice. Do tej pory nie wrócił. Telefon jest wyłączony. Brak jakichkolwiek wieści. Podróżował srebnych Fiatem Grande Punto o numerach rejestracyjnych SO 1181F – poinformował pan Michał na Facebooku.

30.09.2019r. samochód się odnalazł pod przychodnią w Milowicach ale taty nadal nie ma – dodawał.

Policja apeluje o kontakt

51-letni Andrzej Kurzawa ma 178 centymetrów wzrostu i niebieskie oczy. W momencie zaginięcia miał na sobie szarą kurtkę i szare spodnie.

Każdy, kto ma jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu 51-latka lub widział go w ostatnim czasie, proszony jest o natychmiastowy kontakt z rodziną zaginionego lub z najbliższą jednostką policji.

RadioZET.pl/Zaginieni przed laty- Facebook/twojezaglebie.pl/Super Express