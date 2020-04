Andrzej Mrozek nie żyje. Aktor znany z „Samych swoich” zmarł w wieku 80 lat

Andrzej Mrozek nie żyje. Aktor teatralny i filmowy, który przez ponad 30 lat był związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu, zmarł w wieku 80 lat. Mrozek zagrał też m.in. w „Samych swoich” oraz „Kobiecie samotnej”.

Nie żyje Andrzej Mrozek. O śmierci aktora poinformował Teatr Polski we Wrocławiu na swojej stronie internetowej.

„Z głębokim żalem żegnamy wybitnego aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu Andrzeja Mrozka. Ten zdolny absolwent łódzkiej Filmówki do naszego zespołu trafił w roku 1963 po sezonie spędzonym w Zielonej Górze i grał na naszych scenach do końca swojej aktorskiej kariery w roku 2010” - czytamy w oświadczeniu teatru.

Andrzej Mrozek nie żyje. Kim był?

Andrzej Mrozek w latach 80. występował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. W sumie zagrał ponad sto ról w teatrze, filmie, telewizji i radiu.

Mrozek w teatrze występował u najlepszych reżyserów, m.in. Jakuba Rotbauma, Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego, Henryka Tomaszewskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, Jana Szurmieja, Pawła Miśkiewicza, Moniki Strzępki.

U reżysera Remigiusza Brzyka zagrał swoje ostatnie wielkie role – Szekspirowskiego Juliusza Cezara i Amstera w ''Berku Joselewiczu''. Na zawsze pozostanie w naszych sercach

- napisano w oświadczeniu teatru.

Andrzej Mrozek zagrał też kilka charakterystycznych ról w filmie - np. w „Samych swoich”, „Kobiecie samotnej”, „Popielcu”, „Marcowych migdałach”.

