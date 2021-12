Andrzej Rozpłochowski od końca listopada walczył z chorobą COVID-19. Były opozycjonista trafił do szpitala MSWiA w Katowicach 23 listopada. - Początkowo lekarze określali jego stan jako stabilny. Jego stan znacznie się pogorszył. Andrzej jest pod aparaturą, płuca w ok. 80 proc. nie działają – powiedział Przemysław Miśkiewicz, przyjaciel Rozpłochowskiego, cytowany przez Dziennikzachodni.pl.

O śmierci legendy górnośląskiej opozycji poinformował w poniedziałek Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. "Na Wieczną Wartę odszedł śp. Andrzej Rozpłochowski - legenda śląskiej Solidarności, Bohater Niezłomny, jeden z tych, którym zawdzięczamy Niepodległą Rzeczpospolitą... Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!" - napisał na Twitterze.

Andrzej Rozpłochowski nie żyje. Walczył z koronawirusem

Byłego opozycjonistę pożegnał również wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. "Andrzej, Polska nie byłaby Polską, gdyby nie tacy ludzie, jak Ty. Byłeś i pozostaniesz dla mnie wielkim Bohaterem. Dziękuję, że mogłem Cię znać tyle lat" - napisał na Facebooku.

Andrzej Rozpłochowski w trakcie strajków w 1980 roku stanął na czele protestu w Hucie Katowice. Następnie kierował śląskimi organami powstającej "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Rok później oskarżono go o działania antypaństwowe.

W 1988 roku wyemigrował do USA, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2010 powrócił do Polski i bez powodzenia kandydował z ramienia PiS do sejmiku śląskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku był kandydatem Solidarnej Polski. W 2015 roku Andrzej Duda odznaczył Rozpłochowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności. Dwa lata później nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

