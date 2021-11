Andrzej Rozpłochowski walczy o życie. Legenda "Solidarności" zakażona koronawirusem

Andrzej Rozpłochowski z powodu zakażenia koronawirusem trafił do katowickiego szpitala MSWiA w zeszły wtorek (23 listopada) – poinformował "Dziennik Zachodni". Stan zdrowia legendy śląskiej "Solidarności" jest określany jako bardzo poważny. 71-latek leży pod respiratorem.

– Andrzej w niedzielę wrócił z sanatorium, źle się czuł, miał problemy z oddychaniem. Początkowo lekarze określali jego stan jako stabilny. Jego stan znacznie się pogorszył. Andrzej jest pod aparaturą, płuca w ok. 80 proc. nie działają – powiedział Przemysław Miśkiewicz, przyjaciel Rozpłochowskiego.

Kim jest Andrzej Rozpłochowski?

Andrzej Rozpłochowski w trakcie strajków w 1980 roku stanął na czele protestu w Hucie Katowice. Następnie kierował śląskimi organami powstającej "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Rok później oskarżono go o działania antypaństwowe.

W 1988 roku wyemigrował do USA, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2010 powrócił do Polski i bez powodzenia kandydował z ramienia PiS do sejmiku śląskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku był kandydatem Solidarnej Polski. W 2015 roku Andrzej Duda odznaczył Rozpłochowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności. Dwa lata później nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni