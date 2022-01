Słowik po wyjściu z aresztu siedział na tronie. Pozostanie na wolności

Słowik, który w latach 90. ubiegłego wieku kierował gangiem pruszkowskim (główna grupa przestępcza tamtego okresu w Polsce), 15 grudnia opuścił areszt za poręczeniem majątkowym 200 tys. zł.

Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga toczy się sprawa dotycząca grupy przestępczej, która w areszcie śledczym na Białołęce rozprowadzała narkotyki i inne "dobra" niedostępne za kratkami. Prokuratorzy chcieli powrotu byłego szefa mafii do aresztu, ale nie zgodził się na to sąd. - Utrzymał w mocy postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec mojego klienta - poinformowała PAP mec. Julia Dekoninck, obrończyni Andrzeja Z.

Słowik pozostanie na wolności. Na gali MMA siedział na tronie

Prokuratura Krajowa argumentowała, że środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozór policyjny w wymiarze trzech razy w tygodniu, nie jest wystarczający. Jak poinformował PAP prokurator Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, to nie jedyna sprawa, która toczy się przeciwko "Słowikowi".

- Andrzej Z. to jeden z głównych oskarżonych w sprawie gangu pruszkowskiego i ochranianych przez tę mafię oszustów wyłudzających VAT - powiedział PAP prokurator Lorenc. Według Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Andrzej Z. "pomiędzy 1 września 2014 roku a 11 września 2018 roku kierował wspomnianą grupą, a jego rola polegała na: koordynowaniu działań poszczególnych członków grupy, w tym wydawaniu poleceń co do sposobu działalności przestępczej, rodzaju i charakteru popełnianych przestępstw jak również sposobu legalizowania środków pieniężnych".

Jak powiedziała PAP mecenas Julia Dekoninck, przeciwko jej klientowi toczą się obecnie cztery sprawy, w tym "jedna stara i w apelacji". - Mój klient jest oskarżony m.in. w dwóch tzw. sprawach VAT-owskich, ale jedna z nich jest dopiero w I instancji, a druga nawet tak naprawdę nie ruszyła, więc raczej nie ma zagrożenia, by mogło to zaszkodzić jego planom, związanym z branżą sportową - powiedziała obrończyni.

Kilka dni temu Słowik został zaprezentowany jako nowy szef federacji MMA VIP, założoną przez Marcina Najmana. Były szef mafii został zaproszony do zajęcia tronu i przedstawiony jako "boss". Środowisko mieszanych sztuk walki i komentatorzy nie kryli oburzenia z powodu wyróżniania Słowika.

Autor: Luiza Łuniewska