12-letnia Ania wyszła do szkoły i zaginęła. Nie nawiązała kontaktu z rodziną

Gliwicka policja poszukuje 12-letniej Anny Łąckiej, która w środę ok. 7.30 rano wyszła do szkoły w miejscowości Chechło w gminie Rudziniec, ale tam nie dotarła – poinformował w środę wieczorem zespół prasowy śląskiej policji.

Anna Łącka z miejscowości Chechło w gm. Rudziniec zaginęła. 12-letnia dziewczynka wyszła ok. 7:30 do szkoły, ale tam nie dotarła – poinformował w środę wieczorem zespół prasowy śląskiej policji. Ania nie wróciła też do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu dziecka, są proszone o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, tel. 47 859 22 55 lub z najbliższą jednostką Policji pod numer alarmowy 112 lub 997.

Ania ma długie włosy blond, była ubrana w niebieskie dżinsy oraz kolorową kurtkę w kraciasty wzór i beżowe buty za kostkę.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ PAP Anna Gumułka