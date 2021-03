Archiwum X. Śledczy z Gdańska ujęli sprawcę zabójstwa z 2004 roku

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjanci z archiwum X dotarli do podejrzanego o zabójstwo w lesie 47-letniej kobiety z 2004 roku. Do zbrodni doszło na terenie powiatu kartuskiego. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa, w tej samej sprawie był przed laty przesłuchiwany jako świadek.

Policjanci z Archiwum X wespół z kryminalnymi z Gdańska ustalili tożsamość i ujęli mężczyznę, którego podejrzewają o zabójstwo 47-letniej kobiety. "Rozwikłanie zagadkowej zbrodni sprzed 17 lat to efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zespołu Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku, czyli z tzw. Archiwum X oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku" - podaje Pomorska Policja.

W 2004 roku do dyżurnego policji w Kartuzach wpłynęła informacja o zwłokach 47-letniej kobiety, znalezionych w lesie. Kobieta została uduszona. W toku prowadzonych czynności służby nie zdołały ustalić sprawcy tej zbrodni. Choć sprawę umorzono, śledczy o niej nie zapomnieli.

Archiwum X. Śledczy dotarli do sprawcy zabójstwa sprzed 17 lat. Grozi mu 25 lat więzienia

Po latach wznowili ją kryminalni z KWP w Gdańsku oraz policjanci z gdańskiego Archiwum X, wsparci działaniami prokuratorów. Policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, dzięki nowoczesnym metodom badań, ponowne poddali analizie zabezpieczony w 2004 roku materiał dowodowy.

Technologia pozwoliła na ustalenie nowych faktów. "Weryfikacja genetyczna śladów biologicznych doprowadziła do wytypowania i zatrzymania osoby podejrzanej o dokonanie zabójstwa 47 letniej kobiety. Mężczyzna ten był przesłuchiwany w charakterze świadka w toku śledztwa prowadzonego w 2004 roku" - podała Pomorska Policja.

Podejrzany został zatrzymany na gdańskim lotnisku, gdy wychodził z samolotu. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu za to 25 lat więzienia. Po decyzji sądu mężczyzna trafił do aresztu.

