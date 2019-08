Arkadiusz Kraska zostanie na wolności co najmniej do późnej jesieni — ustaliło Radio ZET. W Sądzie Najwyższym termin jego sprawy nie został jeszcze wyznaczony. Jak poinformowały służby prasowe Sądu Najwyższego, na rozpatrzenie czeka tak wiele spraw, że najbliższy możliwy termin to listopad br.