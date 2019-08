Jak ustalił reporter Radia ZET, Prokuratura Regionalna w Szczecinie wycofała z Sądu Najwyższego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Arkadiusza Kraski. Już wcześniej śledczy na chwilę przed rozprawą w SN zdecydowali, że nie chcą, by mężczyzna był uniewinniony, tylko żeby jego sprawa wróciła do sądu pierwszej instancji.

Jak podaje reporter Radia ZET, oznacza to, że prawdopodobnie Kraska może wrócić do więzienia. Wprawdzie, żeby skutecznie cofnąć wniosek o wznowienie postępowania, potrzeba zgody samego skazanego – co, jak można przypuszczać, się nie stanie – więc Sąd Najwyższy zajmie się sprawą Kraski, ale jego notowania gwałtownie spadły.

Prokuratura cofa wniosek

Prokuratura na razie nie komentuje sprawy. Nie wiadomo ani dlaczego śledczy wycofali się z wniosku, ani także, dlaczego w takim razie w ogóle zajmowali się sprawą. W Sądzie Najwyższym można usłyszeć, że to „chyba pierwszy taki przypadek w historii”.

Obrońca Arkadiusza Kraski, mec. Michał Kałużny, powiedział, że nie otrzymał jeszcze takiej informacji i nie zna treści wniosku. „Jestem bardzo zaskoczony” – powiedział. Jak dodał, „zgody skazanego na pewno nie będzie”. Sam Kraska także stwierdził, że nie otrzymał takiej informacji i nie będzie na razie komentował sprawy.

Sprawa Arkadiusza Kraski

Na początku lipca Sąd Najwyższy odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski. Sąd zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca „jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego” stanowiska co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Wniosek o wznowienie sprawy i — pierwotnie — uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski SN na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat. Na początku lipca do SN wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

Skazany za zabójstwo

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi — od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

RadioZET.pl/MG/PAP