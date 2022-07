Do awarii wodociągowej doszło w piątek przed południem. Z powodu uszkodzenia rury wodociągowej w rejonie węzła al. Solidarności wstrzymany został całkowicie ruch tramwajowy na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju od Dworca Zachodniego do Osiedla Sobieskiego.

"Mamy swoją Niagarę" - poinformowano na facebookowym profilu Spotted: MPK Poznań. Ruch na torach wznowiono około godz. 13.

Poznań. Rwące potoki w centrum miasta. Wszystko przez awarię

- Doszło najprawdopodobniej do awarii rurociągu przebiegającego na Osiedlu Zwycięstwa, przy numerze 19, a wskutek tego do zalania sąsiadującego obszaru – tłumaczyła cytowana na stronie poznańskiego magistratu Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa Aquanet S.A.

Dodała, że "odcinek uszkodzonego rurociągu został już zamknięty, by woda przestała napływać". - Na ten moment wszyscy mieszkańcy powinni mieć wodę, mogą ewentualnie pojawić się problemy z niższym ciśnieniem wody w godzinach popołudniowych - zaznaczyła.

By móc ocenić, co dokładnie się wydarzyło oraz przystąpić do prac naprawczych, trzeba poczekać, aż woda spłynie.

Rzeczniczka prasowa Aquanet S.A. podała, że "na miejsce awarii zostały wysłane także wozy asenizacyjne, by ewentualnie przyspieszyć ten proces i odpompować i oczyścić to miejsce […] Aktualnie trudno przewidzieć, jak długo potrwają prace" – podkreśliła.

Uszkodzony rurociąg

Uszkodzony rurociąg ma ok. 50 cm średnicy. Według relacji lokalnych mediów i mieszkańców, którzy filmy "z płynącą rzeką" publikują m.in. w mediach społecznościowych, zalany został cały przystanek, przejście podziemne, a także samochody stojące na osiedlowym parkingu.

W piątek po południu poznański magistrat w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej podał, że "osoby poszkodowane - właściciele zalanych samochodów - mogą zgłosić się do Aquanetu z wnioskiem o odszkodowanie. Można to zrobić poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (należy wybrać »Wniosek o odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek działalności Spółki«) lub dostarczyć dokument w formie papierowej do siedziby spółki (osobiście lub pocztą tradycyjną)".

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa