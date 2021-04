Niepożądane objawy po szczepieniu AstraZeneką. Ile było ich w Polsce?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiadał w czwartek Sejmie na pytanie posłów PiS w sprawie bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19, ich skuteczności w ochronie przed ciężkimi powikłaniami. Kraska zaznaczył, że każda szczepionka może dawać niepożądane odczyny poszczepienne (zwane w skrócie NOP), co jest szczegółowo analizowane i badane. Dodał, że przy tak masowych szczepieniach, zawsze będą pojawiać się jakieś objawy niepożądane.

Naprawdę, jeślibyśmy zważyli korzyści z przeprowadzonych szczepień, szczególnie w pandemii - zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem i ewentualnym zgonem - to przewyższają one ewentualne powikłania poszczepienne wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Wiceszef MZ przyznał, że "niejasności powstały przy szczepieniu preparatem AstryZeneki", ale dodał, że w przypadku tej szczepionki odnotowano 3 057 (0,18 proc.) odczynów poszczepiennych na 1,9 mln osób zaszczepionych, z czego 2708 miało charakter łagodny. Czyli pacjenci skarżyli się przeważnie na lekki ból, obrzęk i zaczerwienie w miejscu wkłucia.

Równocześnie stwierdził, że właśnie lekkie powikłania po szczepieniu, jeśli już występują, to przeważają nad tymi bardziej poważnymi, a rozkład ich występowania, jeśli chodzi o Polskę, jest równomierny.

AstraZeneca, Pfizer czy Moderna?

Najwięcej Polaków - jak wyliczał w czwartek wiceszef MZ - do tej pory zaszczepiono preparatem firmy Pfizer. To 5,8 mln osób. Po tych szczepieniu powikłań po szczepieniach odnotowano 2576, z tego 2078 o przebiegu łagodnym.

Natomiast po zaszczepieniu preparatem Moderny, czyli u 530 tys. osób, wystąpiło 218 odczynów poszczepiennych, w tym 183 miały charakter łagodny.

Episkopat o AstraZeneca: budzi sprzeciw moralny

Przypomnijmy, że dzień wcześniej zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych zaprezentował stanowisko, w którym stwierdzono, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż korzysta się w niej z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. W stanowisku zaznaczono, że ewentualnie - pomimo zastrzeżeń ze szczepionek - mogą z nich korzystać ci wierni, którzy już naprawdę nie mają możliwości wyboru innej szczepionki. Przyjmując taką "wątpliwą moralnie" szczepionkę muszą przy tym jednak otwarcie demonstrować, że są im przeciwni.

Zdaniem ekspertów i polityków opozycji oświadczenie ekspertów Episkopatu jest nie tylko skandaliczne, ale i szkodliwe, bo zniechęca Polaków do szczepień. - Wskazywanie, że jedne szczepionki są mniej moralne od innych, to budowanie ogólnej do nich niechęci. Zaszczepienie – jakąkolwiek szczepionką przeciw COVID-19 – jest najlepszym świadectwem troski o bliźniego, również o dzieci nienarodzone – twierdzą eksperci z inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii.

- Prosiłem Episkopat, żeby włączył się w akcję promocji szczepień, gdy chętnych było ok. 30 proc. Wtedy abp Gądecki powiedział mi, że tu chodzi o wolność wyboru i "my nie będziemy nikogo przecież zmuszać do szczepienia" - mówił w czwartek Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie włączyli się do promocji szczepień, nie chcieli wysłać listu pasterskiego, zachęcającego, to teraz nie powinni dawać pod wątpliwość. Moim zdaniem środowe stanowisko wyrządza dużą szkodę. Znów może być załamanie w rejestracji do szczepień, jakie mieliśmy po sprawie incydentów z zakrzepami - ocenił.

