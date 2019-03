Atak nożownika w Białymstoku. Podejrzany trafił na oddział zamknięty

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

– Jest to związane z okolicznościami, które poznaliśmy w toku postępowania i czynnościami, które podjęliśmy. Uznaliśmy, że konieczne jest wskazanie we wniosku, iż to tymczasowe aresztowanie musi być zrealizowane poprzez umieszczenie w zakładzie zamkniętym szpitala psychiatrycznego – mówi szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe Wojciech Zalesko.

– Sąd podzielił nasze stanowisko. Zastosował tymczasowe aresztowanie, określając miejsce pobytu nie w areszcie śledczym, jak jest zazwyczaj, a na oddziale zamkniętym – powiedział Zalesko.

Atak nożownika w Białymstoku

Do ataku doszło na ulicy w centrum Białegostoku, w pobliżu komendy miejskiej policji. Policjanci z pomocą przechodnia zatrzymali napastnika na miejscu. 47-letnia kobieta i jej 16-letnia córka z ranami kłutymi szyi trafiły do szpitala.

W czwartek podejrzany o atak usłyszał zarzuty. Do tej pory nie odpowiedział na pytanie, czy się do nich przyznaje i nie złożył wyjaśnień. Prokurator Zalesko dodał, że w śledztwie będzie potrzebna opinia sądowo-psychiatryczna i powołanie w tym celu biegłych.

Według wstępnych ustaleń prokuratury tuż przed atakiem jedna z kobiet zwróciła mężczyźnie uwagę na sposób parkowania samochodu przez podejrzanego.

RadioZET.pl/PAP/MK