Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie i ugodzenie nożem 27-latka. Doszło do tego we wtorek wieczorem na przystanku autobusowym na jednym z nowohuckich osiedli. Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec tej dzielnicy – poinformowała PAP Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.