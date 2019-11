Atak nożownika w Krakowie. Młody mężczyzna został zaatakowany nożem pod jednym z akademików Politechniki Krakowskiej. Poszkodowany Ukrainiec w poważnym stanie trafił do szpitala.

Do napaści doszło we wtorek przed północą przy ulicy Skarżyńskiego w Krakowie. Znajdują się tam akademiki Politechniki Krakowskiej.

Poszkodowany mężczyzna to około 20-letni obywatel Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że doznał on poważnych obrażeń i trafił do szpitala. Policja zaznaczyła, że dla dobra śledztwa nie podaje więcej informacji.

Trwa ustalanie okoliczności zajścia.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Wyborcza