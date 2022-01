Atakował ludzi nożem z ponad 30-centymetrowym ostrzem. Usłyszał zarzuty

Atak nożownika w Toruniu wydarzył się we wczesnych godzinach porannych. Pierwotnie informowano, że 21-latek rzucał się na przechodniów z maczetą.

Sprawcą krwawego rajdu okazał się mieszkaniec Torunia, mający obywatelstwa polskie i włoskie. Młody mężczyzna atakował przechodniów nożem z ponad 30-centymetrowym ostrzem. Do szpitala trafiły trzy osoby z ranami twarzy, a kolejna osoba zgłosiła się samodzielnie.

Atakował przechodniów długim nożem. Zasłania się niepamięcią

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód poinformowała we wtorek, że mężczyźnie grozi nawet dożywocie. - Mężczyzna o obywatelstwie polskim i włoskim usłyszał m.in. zarzut trzech zbrodni w tym dwóch usiłowań zabójstwa - mówił szef prokuratury w Toruniu, prok. Marcin Licznerski. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Twierdził, że ktoś dosypał mu ich do drinka dzień wcześniej w klubie. Zasłaniał się niepamięcią.

Bilans jego działań jest przerażający. Osiem osób zostało poszkodowanych po atakach. Dwie miały drobne urazy głowy, jedna uraz twarzoczaszki, a czwarta przecięty palec.

- Podejrzany co do zasady przyznał się do działania, ale w swoich wyjaśnieniach podał, że nie pamięta okoliczności, w jakich do tego działania doszło. Czyny zarzucane podejrzanemu, zwłaszcza te o znaczącym charakterze, są zbrodniami i zagrożone są karą od 8 lat pozbawienia wolności do lat 15, karą 25 lat pozbawienia wolności bądź też karą dożywotniego więzienia. Zbrodnia spowodowania ciężkiego obrażenia ciała zagrożona jest karą od 3 lat pozbawienia wolności - mówił dziennikarzom prokurator Licznerski.

