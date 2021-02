Atak zimy w Polsce. ''Niby odśnieżone, ale uważajcie na drogach''

Atak zimy w Polsce, najnowsze dane dotyczące koronawirusa i szczepień przeciw Covid-19 w Polsce oraz kolejne opóźnienia w dostawach szczepionek. We wtorek rozpoczął się szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. Na konferencji w KPRM premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska wchodzi w rok 2021 z bardzo dobrym stanem finansów publicznych.

Koronawirus w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4029 zakażeniach oraz 227 zgonach

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że Polska jest "ochroniona przed apokaliptycznymi scenariuszami". We wtorek do Polski trafił raport Komisji Europejskiej pokazujący siłę polskich finansów publicznych. - Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych - podkreślił szef rządu

Od grudnia zeszłego roku trwają w Polsce szczepienia przeciw Covid-19. Do poniedziałku w Polsce zaszczepiono na koronawirusa ponad 1,65 mln osób. Dwie dawki szczepionki otrzymało ponad 450 tysięcy z nich

Kolejna partia szczepionki Moderny jest opóźniona - przyjedzie 11 lutego i będzie mniejsza o 20 tys. - poinformował we wtorek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk

Atak zimy w Polsce obserwujemy od kilku dni. W poniedziałek przez cały kraj przeszła fala śnieżyc i zamieci, a temperatura spadła miejscami do minus 17 stopni Celsjusza. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pogodowe - nawet te najwyższe - 3. stopnia. W wielu polskich miastach doszło do paraliżu komunikacyjnego, m.in. korków samochodowych oraz opóźnień w rozkładzie jazdy transportu publicznego

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2431 zakażeniach oraz 45 zgonach. Najnowsze dane opublikowane zostaną dziś ok. godz. 10:30.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, został w TVP1 zapytany o doniesienia medialne, że kolejna partia szczepionki firmy Moderna nie dotrze do Polski, co może zakłócić program szczepień.

- Ostatnia dostawa Moderny, która miała dojechać do Polski 8 lutego, dojdzie 11 lutego. Będzie niestety mniejsza o 20 tys. szczepionek, tzn. będzie liczyła nie ok. 100 tys., a ok. 80 tys. dawek szczepionki firmy Moderna - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień. Przypomniał też, że poprzednia partia szczepionki firmy Moderna była opóźniona o tydzień.

Atak zimy w Polsce. IMGW prognozuje pogodę na wtorek

Reporter Radia ZET Maciej Sztykiel i reszta ekipy na własne oczy przekonali się, jak wygląda sytuacja na polskich drogach. Sztykiel opublikował na Twitterze zdjęcia z okolic Płocka. "Niby odśnieżone, ale uważajcie na drogach!" - napisał.

Pogoda jednak nadal jest i będzie dynamiczna. Dowodem tego jest prognoza, o której mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Jego zdaniem, we wtorek pogoda powinna ulec poprawie, jeśli chodzi o intensywność zjawisk atmosferycznych.

RadioZET.pl/PAP/Twiter