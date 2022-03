Wojna w Ukrainie nie przysłoniła kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Służby RP poinformowały w poniedziałek o kolejnych próbach forsowania ogrodzeń i wdzieraniu się do Polski.

"Obrzucanie kamieniami, ataki na polską linię graniczną, ciągłe destabilizowanie granicy – operacja hybrydowa prowadzona rękami Łukaszenki trwa. Działania służb białoruskich wpisują się w agresywną politykę Rosji przeciwko NATO" - napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Atak na polską linię graniczną. "Rzucali kamieniami w patrole polskie"

Wcześniej Straż Graniczna przekazała, że w ciągu ostatniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie wedrzeć się z Białorusi 55 osób. Byli to obywatele Iraku, Turkmenistanu, Kongo, Egiptu, Syrii. "Za pomocnictwo zatrzymano aż 6 os." - poinformowała Straż Graniczna. Do zatrzymania grupy cudzoziemców doszło na odcinku Placówki Straży Granicznej Czeremcha. "Grupa cudzoziemców oraz służby białoruskie rzucali kamieniami w patrole polskie, zatrzymano pięciu cudzoziemców - obywateli Iraku" - podała SG.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej na tym terenie od 2 września do 30 listopada 2021 r. obowiązywał stan wyjątkowy. Do eskalacji kryzysu doszło na początku listopada 2021 roku, gdy grupy migrantów liczące setki osób dzień po dniu siłowo forsowały granicę z terytorium Białorusi, w tym przy przejściu w Kuźnicy Białostockiej.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego. Od kilku tygodni trwa budowa zapory chroniącej granicę polsko-białoruską.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj