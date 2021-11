Autobus przewożący dzieci uderzył w drzewo. Cztery zastępy straży na miejscu

W Trzebiechowie autobus, w którym było sześć osób, w tym czworo dzieci, uderzył w drzewo. Do szpitala przewieziono jedną osobę dorosłą i dwoje dzieci - poinformował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak.

Autobus przewożący sześć osób, w tym czworo dzieci, uderzył w drzewo w Trzebiechowie. Do wypadku doszło w środę 24 listopada ok. godz. 16.50. Pasażerowie wydostali się na zewnątrz pojazdu. Kierowca ma liczne złamania. Do czasu przyjazdu zaopatrywany był przez strażaków.

- Do szpitala przewieziono jedną osobę dorosła i dwoje dzieci. Pozostałe zostały przekazane rodzicom – poinformował kpt. Kubiak.

Zachodniopomorskie. Dwa wypadki drogowe, poszkodowane dzieci

Na miejsce wypadku przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia zbada policja.

Do wypadku doszło także w Piaskach w gminie Barwice (Zachodniopomorskie). Auto wjechało do rowu, gdy w pojeździe wybuchła poduszka powietrzna – poinformował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak.

- Cztery osoby, w tym kilkuletnie dziecko, podróżujące samochodem zostały poszkodowane i zabrane przez zespół ratownictwa medycznego – poinformował kpt. Kubiak. Na miejsce zdarzenia zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej.

RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)