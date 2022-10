Autorski program Czarnka. Granty dla organizacji katolickich i skazanego działacza PiS

Przemysław Czarnek w roku szkolnym 2022/23 przedstawił swój “Program Wsparcia Edukacji”. Minister edukacji i nauki przeznaczył na niego 10 mln złotych.

Szef MEiN tymi pieniędzmi wspiera organizacje, które zajmują się edukacją patriotyczną, edukacją poprzez sport i innowacyjną edukacją. TVN24 zwrócił uwagę, że jest to całkowita zmiana frontu. Wcześniej Czarnek grzmiał, że żadne organizacje nie powinny mieć wstępu do szkół. Było to jedno z głównych założeń Lex Czarnek, które przepadło po tym, jak ustawę zawetował Andrzej Duda.

Czarnek hojnie dotuje organizacje patriotyczne i katolickie

4 października resort opublikował wyniki naboru wniosków - dofinansowanie otrzymało 138 projektów, odrzucono 1142 wnioski. Z analizy dziennikarzy TVN24 wynika, że poza woj. mazowieckim (30 nagrodzonych projektów), najwięcej organizacji jest z woj. lubelskiego (24 przyznane granty, z czego 15 z Lublina), w którym obecny minister zaczynał polityczną karierę, a później przez kilka lat był wojewodą. Podium zamyka Dolny Śląsk, z którego pochodzi wiceminister Marzena Machałek (17 projektów z dofinansowaniem).

Teoretycznie o pieniądze z programu mogą ubiegać się wszystkie organizacje. A kto otrzymał pieniądze od Czarnka? Wsparcie finansowe otrzymały głównie organizacje o konserwatywnym profilu ideologicznym, w tym Archidiecezja Lubelska i wiele innych podmiotów związanych z kościołem katolickim, m.in. Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit, Fundacja na rzecz Szkół Katolickich (aż trzy projekty z dofinansowaniem), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, czy Polska Prowincja Zakonu Pijarów (dwa projekty).

Pieniądze na swój projekt otrzymała też Fundacja Wspierania Myśli Polskiej z Biłgoraju (dwa granty po 100 tys. zł.), której wiceprezesem jest były poseł PiS Piotr O., skazany nieprawomocnie na karę roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata za kupno prawa jazdy. Jak podaje TVN24, fundacja ma zrealizować projekt "Liderzy Bezpieczeństwa mediów społecznościowych", choć nie posiada nawet konta w żadnym serwisie społecznościowym.

Wątpliwości może budzić też przyznanie 100 tys. zł dla Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej, które ma przygotować zajęcia pozalekcyjne z wirtualnej rzeczywistości. Jak się okazuje, organizacja nie potrafiła poradzić sobie nawet z przygotowaniem własnej strony internetowej, która nie działa prawidłowo.

TVN24 zapytał ministerstwo m.in. o kryteria, którymi kierowano się przy wyborze wniosków oraz ekspertów dokonujących ich oceny. Resort jak dotąd nie udzielił odpowiedzi.

RadioZET.pl/TVN24