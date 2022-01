Awantura w Sejmie. Sasin starł się z Budką: Dosyć tych kłamstw

Sejm rozpatruje poprawki Senatu do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Propozycje senatorów zmierzają do rozszerzenia grona podmiotów uprawnionych do korzystania z cen regulowanych taryfami.

Awantura w Sejmie. Sasin do Budki: Dosyć tych kłamstw

Podczas środowego posiedzenia Sejmu Borys Budka odniósł się do planowanego głosowania poprawek Senatu mówiąc: "za chwilę w tej izbie odbędzie się głosowanie realnej pomocy dla polskich przedsiębiorców". - Żadne tarcze obiecane przez rząd nie działają. Tysiącom małych i średnich firm grozi likwidacja, bo zafundowaliście najwyższe w historii podwyżki gazu. I co zrobiliście do tej pory? Nic. Senat naprawił bubel prawny, jaki złożyliście. Dzisiaj to od was zależy, czy małe polskie firmy, firmy rodzinne przetrwają rządy PiS-u, czy rząd PiS będzie grabarzem polskiej gospodarki - powiedział szef klubu KO.

- Dosyć tych kłamstw - odpowiedział Jacek Sasin. - Dzisiaj za drogi gaz odpowiada wasza polityka tu w Polsce, kiedy rządziliście, i w UE, gdzie daliście Putinowi możliwość szantażowania całej Europy cenami gazu - zwrócił się do Budki.

- My pomagamy Polakom. Ustanowiliśmy prawo, które daje gospodarstwom domowym prawo do tańszego gazu - poniżej cen, które są cenami rynkowymi. Dajemy również tani gaz tym instytucjom, które są społecznie wrażliwe: to są szkoły, szpitale, przedszkola. Wszędzie tam popłynie gaz w cenach taryfowych, które są wielokrotnie niższe od cen rynkowych - mówił wicepremier. Dodał, że jeśli dziś KO upomina się o polskich przedsiębiorców, powinna udać się do Brukseli i tam występować. - To biurokraci europejscy zabraniają nam objąć taryfami także przedsiębiorców - stwierdził.

Ceny gazu - ustawa o ochronie odbiorców

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni odbiorcy. Mają to być m.in. podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną.

Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.

RadioZET.pl/PAP