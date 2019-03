Awantura w katedrze warszawsko-praskiej. Poszło o intencję mszalną

W katedrze warszawsko-praskiej doszło do awantury na zakrystii – informuje Radio Warszawa. Powodem miała być intencja mszalna dotycząca Żołnierzy Wyklętych. „Ustaliliśmy, że przeczytanie intencji w takiej formie może wzbudzić wielkie emocje” – tłumaczy ksiądz.

Zdarzenie miało miejsce po niedzielnej mszy w Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze-Północ w Warszawie. Powodem kłótni miała być kontrowersyjna intencja mszalna związana z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Wymieniała Żołnierzy i ich ofiary, które zamordowali. Ksiądz, który miał wtedy dyżur, spojrzał na to i powiedział, że czegoś takiego nie da się przeczytać, bo to wygląda na naprawdę dziwne zachowanie i prowokację. Ustaliliśmy, że przeczytanie intencji w takiej formie może wzbudzić wielkie emocje – wyjaśnia proboszcz katedry. Odmowa miała doprowadzić do awantury.

– Chciałem skorygowania intencji, ale kobieta odparła, że nie trzeba. Druga chciała robić zdjęcia. Ludzie, którzy też byli na zakrystii, nie dopuścili do tego. Doszło do przepychanek słownych, krzyków. Chwilę później kobiety opuściły zakrystię – dodaje proboszcz.

Duchowny zachęcił wiernych do modlitwy i zachowania rozwagi przy tego typu sytuacjach.

