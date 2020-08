Wody Polskie apelują, by po kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków nie korzystać z wody w Wiśle na północ od stolicy. „Zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu” - przekazała w komunikacie państwowa spółka. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski stwierdził, że kolejna awaria dowodzi wykonania całego rurociągu (2005 rok) z wadliwych materiałów.

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Wczoraj doszło do ponownego uszkodzenia w rurze przesyłowej pod dnem Wisły. Prezydent miasta podjął decyzję o awaryjnym zrzucie ścieków do rzeki.

W kolejnym z wpisów prezydent zaznaczył, że awaria nie dotyczyła tego samego fragmentu rury, który został uszkodzony przed rokiem.

Wody Polskie: Nie korzystać z wody w Wiśle na północ od Warszawy

Na awarię w Warszawie zareagowała momentalnie spółka odpowiedzialna za gospodarowanie zasobami wodnymi Polski. Wystosowała apel o niekorzystanie z wód Wisły na północ od stolicy.

Ze względu na to, że na skutek awarii do Wisły dostają się nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej, apelujemy, aby nie korzystać z wody w rzece! Zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu - od stołecznego mostu Skłodowskiej-Curie na północ

- napisano.

Dokładnie rok temu doszło do pierwszej awarii kolektora odprowadzającego ścieki. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki płynęły do oczyszczalni od 9 września. Naprawa 100-metrowego odcinka kosztowała miasto 40 mln zł, do tego doszła kara 10 mln zł za zrzut ścieków naliczona przez Wody Polskie. W czasie, gdy działał tymczasowy rurociąg, położony przez wojsko na moście pontonowym, na zlecenie spółki MPWiK naprawiono kolektory.

Trzaskowski: Kolejna awaria skutkiem wadliwego wykonania z 2005 roku

Prezydent Warszawy mówił też, że wiele wskazuje iż awarie są skutkiem wadliwego wykonania całego rurociągu.

Nie znamy dokładnych przyczyn awarii, ale wszystko wskazuje na to, że cały projekt tego rurociągu, jego wykonanie i – być może materiały użyte do budowy – były wadliwe. Ze wstępnych informacji wynika bowiem, że do awarii doszło na starym odcinku rur, a nie na tym, który w ubiegłym roku wymieniliśmy. Dziś ponosimy konsekwencje błędnej decyzji, podjętej w 2005 roku – o tym, że nie będzie budowana nowa oczyszczalnia na lewym brzegu Wisły

- przekazał prezydent Warszawy.

Wody Polskie oraz politycy PiS z miejsca wypomnieli Trzaskowskiemu niezastosowanie się do zaleceń po ubiegłorocznej awarii. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział skierowanie sprawy zrzutu ścieków do prokuratury.

Wielokrotnie apelowałem o konieczność budowy alternatywnego przesyłu ścieków oraz o niezbędne informacje. Władze Warszawy nie podjęły prac zabezpieczających

– podkreślił Przemysław Daca z Wód Polskich.

IMGW: Fala ścieków w poniedziałek dotrze do Płocka, we wtorek do Torunia

Zrzut ścieków do Wisły, który trwa od popołudnia soboty, przekłada się na sytuację na rzece. Z analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że jutro rano ścieki dotrą na odcinek Wisły w Płocku.

Fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie, związanym z awarią układu przesyłowego do oczyszczalni "Czajka", w poniedziałek, o godz. 5 rano dotrze do Płocka, a we wtorek, o godz. 12 do Torunia

- analizuje IMGW.

Fala ścieków pojawi się w rejonie ujścia rzeki do Bałtyku w piątek.

RadioZET.pl/Facebook/PAP/Wody.gov.pl/