Awaria na basenie w Piasecznie. Ewakuowano 20 osób

Rzecznik zaznaczył, że basen - decyzją strażaków - będzie zamknięty do czasu naprawy instalacji dozującej chlor do wody. To z niej wydobywał się chlor, powodując zagrożenie użytkowników basenu.

"Nikomu nic się nie stało" - zapewnił w rozmowie z PAP burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Według niego, jeśli podczas świąt uda się naprawić pompę, basen będzie otwarty w czwartek.

Rzecznik Darmofalski podał, że w popołudniowej akacji w niedzielę uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej - 10 ratowników, karetka pogotowia i policja.

"Osoby przebywające na basenie poczuły silny zapach chloru. W tym czasie na basenie przebywało ok. 20 osób. Opuściły halę basenową samodzielnie, jeszcze przed przyjazdem strażaków" - podał rzecznik.

Burmistrz Piaseczna powiedział PAP, że ludzi z pływalni wyprowadziła jej obsługa, po sygnale o awarii systemu dozowania chloru. To pracownicy miejskiego basenu wezwali straż. Putkiewicz zapewnił, że miejsce wycieku zostało "ustalone i zabezpieczone, a pomieszczenia przewentylowane". Przed ponownym otwarciem piaseczyńskiej pływalni obsługa sprawdzi system, straż będzie monitorowała powietrze, a Sanepid zbada wodę w basenie - dodał.

Do naprawy ma dojść podczas świątecznej przerwy w funkcjonowaniu obiektu, a planowane otwarcie ma nastąpić zaraz po Bożym Narodzeniu, w czwartek 27 grudnia - zapowiedział w rozmowie z PAP burmistrz miasta.

O awarii informował serwis TVN Warszawa.

RadioZET.pl/PAP/BM