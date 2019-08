RCB w alercie rozsyłanym SMS-owo do mieszkańców zaleca, by nie pić i nie używać do mycia wody z rzeki, ale też, żeby w ogóle unikać kąpieli i sportów wodnych w Wiśle na tym obszarze.

W środę wieczorem RCB wydało podobny alert, ale obowiązywał jeszcze tylko na terenach powiatów: warszawskiego zachodniego, legionowskiego i nowodworskiego.

Awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Przypomnijmy, że alert RCB ma związek ze wtorkową awarią kolektorów dostarczających ścieki do stołecznej oczyszczalni „Czajka". Nieczystości skierowano wówczas do drugiego z kolektorów, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd MPWiK podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły — do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Według MPWiK spływ nieoczyszczonych ścieków do rzeki nie stanowi zagrożenia dla wody w Wiśle, w tym warszawskiej kranówki. Jak tłumaczy, przeprowadzany z dawnego kanału ściekowego przy moście im. Marii Skłodowskiej Curie zrzut znajduje się poniżej ujęć wody, które umieszczone są pomiędzy mostami Łazienkowskim i Siekierkowskim.

