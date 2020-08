Awaria Czajki w Warszawie. Wskutek ponownego uszkodzenia kolektora przesyłającego ścieki władze miasta podjęły decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły.

W sobotę informowano, że do rzeki spływa ok. 3 tys. litrów nieczystości na sekundę (3 metry sześcienne). Rzecznik Wód Polskich, Sergiusz Kieruzel przekazał dziś, że do Wisły wpada ich znacznie więcej, bo 8 tys. litrów. Liczba ta zwiększyła się po porannych opadach deszczu w stolicy.

Awaria kolektora w Warszawie. Więcej ścieków spływa do Wisły

Wody Polskie przekazały też, że na polecenie Ministerstwa Środowiska prowadzone są badania dotyczące skali zagrożenia dla środowiska. Próbki z Wisły pobierają sanepid oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Spółka przewiduje, że czoło fali ścieków dotrze jutro o poranku do Płocka, a we wtorek w południu do Torunia. Dziś we wczesnych godzinach fala ta pojawiła się w Modlinie.

RadioZET.pl/PAP