Ścieki z oczyszczalni dotrą do następnych miast. Wiadomo, których

W wyniku środowej awarii drugiego z rzędu kolektora ścieków w warszawskiej oczyszczalni "Czajka", ścieki bytowe trafiły do Wisły. Wraz z upływem kolejnych godzin będą się one przemieszczać do poszczególnych polskich miast.

"Do Wisły w Warszawie trafia 3000 litrów ścieków na sekundę. To wyniki poważnej awarii systemu miejskiego przesyłu ścieków” – poinformowano na stronie Wody Polskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Operacyjne Wód Polskich, wciąż należy mieć się na baczności - ścieki w Wiśle będę przemieszczać się dalej, do poszczególnych miast.

Od momentu wycieku w Warszawie, woda zmieszana z nieczystościami dotrze po 45 godzinach do Wyszogrodu. Po 84 godzinach – do Płocka.

Po 125 godzinach ścieki dopłyną do Włocławka, a po 142 godzinach do Torunia. Do Tczewa zanieczyszczona woda dotrze 224 godziny po wycieku w warszawskiej części Wisły.

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka”

O awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" władze Warszawy mieszkańców powiadomiły w środę. We wtorek rano - około godziny 5.00 - doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Nieczystości wówczas skierowano do drugiego z kolektorów, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd MPWiK podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. Jak podkreśla przedsiębiorstwo, ścieki spuszczane są poniżej ujęć, więc nie stanowi to zagrożenia dla wody w Warszawie.

"Czajka" położona jest w północno-wschodniej części Warszawy, zajmuje 52,7 ha. Oprócz ścieków komunalnych z prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części stolicy, do oczyszczalni tej dopływają także nieczystości z gmin ościennych: Legionowa, Zielonki i Marek oraz osady powstałe przy uzdatnianiu wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie.

Zakład "Czajka" wcześniej oczyszczał ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin. Ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej do "Czajki" dopływają od 2012 roku kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły. Wcześniej tę część ścieków odprowadzano bezpośrednio do rzeki.

