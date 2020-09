Awaria w oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania mostu przez Wisłę. O 12 we wtorek ma się odbyć posiedzenie zespołu kryzysowego.

Awaria rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" nastąpiła w sobotę. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły. To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do tej oczyszczalni; poprzednia miała miejsce rok temu.

Szef MON: Wojsko gotowe do postawienia mostu. O 12 posiedzenie zespołu kryzysowego

Szef MON Mariusz Błaszczak pytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy żołnierze, tak jak przed rokiem, będą budowali tymczasowy most, by ścieki można było przepompować na drugą stronę rzeki, odparł: "Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania takiego mostu".

Mamy do czynienia z nieodpowiedzialną władzą w mieście Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który jak widać przedkładał sprawy związane z jego kampanią wyborczą ponad obowiązki prezydenta miasta; ponad dbanie o to, aby miasto funkcjonowało w sposób dobry

- ocenił Błaszczak.

Minister stwierdził, że w wyniku awarii mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, bo tym właśnie jest zrzut ścieków do Wisły. Szczególnie - jak dodał - dla osób mieszkających na północ od stolicy. "Rząd, jako odpowiedzialny rząd, oczywiście nie zostawi tej sprawy tak sobie" - zaznaczył.

Błaszczak przypomniał, że Trzaskowski zwrócił się do rządu o pomoc i we wtorek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się posiedzenie zespołu kryzysowego. "Będę na nim obecny i tam rozważymy najlepsze rozwiązania, które służą bezpieczeństwu mieszkańców terenów położonych na północ od Warszawy" - powiedział szef MON.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier zdecydował o udzieleniu pomocy stolicy. We wtorek szef KPRM podał we wpisie na Twitterze, że spotkanie rozpocznie się tego dnia o godz.12.00.

W poniedziałek do rządu o pomoc w likwidacji skutków awarii, m.in. udostępnienie mostu pontonowego do podtrzymywania alternatywnego rurociągu do oczyszczalni, zwrócił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Po raz kolejny podkreślił, że "absolutnym priorytetem jest zatrzymanie wycieku ścieków do Wisły". "W związku z tym zwróciłem się do pana premiera i do rządu o to, żeby wykorzystać te nasze doświadczenie sprzed zeszłego roku i o udostępnienie mostu pontonowego, żeby jak najszybciej zatamować tymczasowo wyciek ścieków, tak jak rok temu, mostem pontonowym, a my będziemy pracowali nad tym rozwiązaniem dotyczącym przesyłu ścieków tymi rurami stalowymi pod Wisłą" - poinformował.

Awaria "Czajki". RCB: Unikaj kąpieli i sportów wodnych w Wiśle

W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed korzystaniem z wody w Wiśle. Alert RCB został wydany - jak przekazano - w związku z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie.

Wiadomość z alertem zamieszczono na stronie RCB oraz rozesłano SMS-ami. Otrzymali ją odbiorcy z Warszawy, Płocka i powiatów warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, sochaczewskiego i płockiego z województwa mazowieckiego oraz Włocławka i powiatów włocławskiego i lipnowskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

"Uwaga! Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki" - brzmi rozesłana wiadomość.

RadioZET.pl/PAP