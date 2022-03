Joe Biden jest na lotnisku pod Rzeszowem. Na miejscu przywitać miał go Andrzej Duda, jednak doszło do awarii samolotu, którym prezydent leciał z Warszawy. Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta potwierdził doniesienia Radia ZET. - Miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu z prezydentem Dudą; samolot zawrócił do Warszawy; obecnie jesteśmy przed wylotem rezerwowego samolotu do Rzeszowa - dodał.

- Program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA zostanie nieznacznie zmieniony. Po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Rzeszowa nastąpi powitanie przez niego prezydenta Joe Bidena - zaznaczył Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta.

Awaryjne lądowanie samolotu prezydenta. Co się stało?

Polski przywódca Andrzej Duda miał powitać w piątek w Rzeszowie prezydenta USA Joe Bidena. Doszło jednak do awaryjnego lądowania. Do Rzeszowa z Warszawy wylecieć ma samolot rezerwowy z prezydentem Dudą na pokładzie. Joe Biden w tracie dwudniowej wizyty w Polsce przyleci także do Warszawy

w sobotę przewidziane jest spotkanie Joe Bidena z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Około południa przywódcę USA na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powita Andrzej Duda, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/ PAP

