Woda w kranach skażona bakteriami coli. Alarm dla 30 tys. osób

W związku ze skażeniem bakteriami z grupy coli woda pochodząca z instalacji Wodociągu Publicznego Wieliczka nie nadaje się do spożywania przez ludzi. Państwowa Powiatowa Inspektor Sanitarna zakazała jej wykorzystywania. Wodę pitną dostarczają beczkowozy.

Zakaz wykorzystywania wody z powodu jej skażenia bakteriami z grupy coli dotyczy Wieliczki (z wyłączeniem os. Krzyszkowice), Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej) i Lednicy Górnej.

Woda nie nadaje się ani do picia, ani do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych. Trwają już prace oczyszczające i uzdatniające wodę w wielickim wodociągu.

Tymczasem woda zdatna do picia będzie dostarczana mieszkańcom beczkowozami, a od piątku do niedzieli udostępnione zostaną dodatkowe miejsca poboru wody pitnej w: Szkole Podstawowej nr 4 w Krzyszkowicach, Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich i Szkole Podstawowej w Sierczy. Wydawana będzie też 5-litrowa woda butelkowana. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta i gminy Wieliczka.

Jak poinformowało krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, woda z Wieliczki jest dostarczana także do budynków zlokalizowanych w Krakowie przy ulicach: Bogucickiej 34-106A, Kłaka 4-6, Koprowej 1-12, Letniej 13-27, Nad Serafą 18-56B, Pod Pomnikiem 1-51G, Potrzask 90-102, Pronia 5-20, Stolarza 28D, Śliwy 5-12, Wielickiej 250-285A, Zolla 2-62 i Wygoda 62-69.

W związku z tym mieszkańcy zlokalizowanych tam budynków nie powinni korzystać z wody z sieci. Krakowskie wodociągi uruchomiły zastępcze punkty poboru wody dobrej jakości pochodzącej z Zakładu Uzdatniania Raba.

