Kobieta, której tożsamość ustalają policjanci z Kołobrzegu, została wyłowiona z Bałtyku w okolicy mola w Kołobrzegu. Po przeprowadzonej akcji ratunkowej przetransportowano ją do szpitala.

Bałtyk. Policja ustala tożsamość uratowanej kobiety

Kobieta, którą uratowano 5 lipca, aktualnie przebywa w szpitalu w Gryficach.

Kobieta mimo przywróconej akcji serca znajduje się w stanie nieprzytomności, w chwili ujawnienia nie posiadała przy sobie dokumentów ani przedmiotów, które pozwoliłyby ustalić jej tożsamość

- poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Policjanci opisali wygląd kobiety: "wiek ok. 50 lat, wzrost ok. 160 cm, waga ok. 70 kg, sylwetka krępa, włosy farbowane blond z widocznymi odrostami koloru siwego o długości ok. 40 cm. Twarz okrągła, uszy przylegające, nos mały okrągły, stopy długości ok. 20 cm".

Jeśli ktokolwiek zna kobietę, proszony jest o kontakt pod nr telefonu 477846511 lub 477846512.

RadioZET.pl/Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu