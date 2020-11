W niedzielę na krzyżu na Giewoncie zawisł ogromny baner Strajku Kobiet. Sieć szybko obiegły zdjęcia wykonane z drona. Transparent z symbolem błyskawicy i hasłem "Przemoc domowa to nie tradycja" obejmował całą szerokość konstrukcji.

"Giewont zdobyty! Wyd….ć z przemocą!" – napisano na profilu Strajk Kobiet Podhale. W Internecie pojawiły się także kolejne zdjęcia baneru, zrobione przez turystów. Poinformowano także, że transparent został ściągnięty od razu po akcji.

Jak dowiedziało się Radio ZET, w sprawie zostało wszczęte policyjne śledztwo.

"Jest policyjne dochodzenie ws. wczorajszego incydentu na Giewoncie. Aktywistki strajku kobiet powiesiły na stojącym na szczycie krzyżu wielki baner z hasłem: 'przemoc domowa to nie tradycja'. Nawiązały w ten sposób do faktu, ze zakopanego jako jedyna gmina w Polsce nie przyjęła do tej pory uchwały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" – informuje reporter Radia ZET.

Baner Strajku Kobiet na Giewoncie. Czy doszło do złamania prawa?

Przypomnijmy, że do podobnego incydentu doszło w lipcu, kiedy na krzyżu na Giewoncie ktoś powiesił baner wyborczy Andrzeja Dudy. Sprawców nie udało się ustalić.

Policjanci nie przyjęli jeszcze kwalifikacji prawnej. W jakim kierunku będzie prowadzone postępowanie? Jak przekazał Krzysztof Waksmundzki z zakopiańskiej policji, na razie prowadzone są działania operacyjne celem ustalenia tożsamości sprawców.

Swoje postępowanie w tej sprawie prowadzi też straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o używanie drona, którym filmowano akcję bez wymaganej zgody dyrekcji parku.

