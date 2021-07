Bantengi jawajskie urodzone we wrocławskim zoo to przyrodnie rodzeństwo. Mają tego samego ojca, ale różne matki. We Wrocławiu znajduje się jedyna w Polsce hodowla zachowawcza bantengów jawajskich, które – jak podkreślają pracownicy ogrodu zoologicznego – są jednymi z najrzadszych krów świata.

W naturze żyje około tysiąc osobników tego gatunku. Populacja tych krów spadła w ciągu ostatnich 10 lat na skutek niezrównoważonych upraw rolnych, wylesiania, czy przecinania naturalnych siedlisk zwierząt drogami.

– Ale gatunek ten cierpi też z powodu zupy. Banteng jest ofiarą pseudomedycyny. Azjaci wierzą, że przyrządzane z dodatkiem zmielonych rogów danie zwiększa witalność, co jest oczywistą bzdurą. Keratyna, która jest budulcem rogów bantengów niczym nie różni się od ludzkich paznokci. Niestety, zabobony i zabijanie tych rzadkich krów na mięso, zrobiły swoje – powiedział prezes ZOO Wrocław Radosław Ratajszczak.

Bantengi jawajskie we wrocławskim zoo

Do wrocławskiego zoo pierwsze bantengi trafiły w 1992 roku. Pierwsze potomstwo przyszło na świat cztery lata później. Do tej pory we Wrocławiu urodziło się 11 przedstawicieli tego gatunku. Część z nich trafiła do hodowli zachowawczych na całym świecie.

Bantengi występują na Bali, Jawie, w Wietnamie, Laosie, Birmie, Kambodży i Tajlandii. Zamieszkują tereny otwarte i lasy liściaste. Żywią się głównie trawą, ale także owocami, ziołami, pędami bambusa i gałązkami krzewów. Żyją w stadach od 10 do 30 osobników.

Samce, o prawie czarnej sierści, osiągają 1000 kg masy ciała i 180 cm wysokości w kłębie, posiadają też potężne zakrzywione rogi. Samice, są zdecydowanie mniejsze, o kasztanowej sierści i mniej okazałych rogach. Z powodu rogów bantengi stały się obiektem polowań.

RadioZET.pl/PAP