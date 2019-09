Greta Thunberg wymyśliła sobie problem? Burza po słowach kurator oświaty

Greta Thunberg, której przemówienie podczas szczytu klimatycznego ONZ odbiło się szerokim echem na całym świecie, została za swoje słowa wielokrotnie skrytykowana. - Ludzie umierają. Upadają całe ekosystemy. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a jedyne, o czym potraficie mówić, to pieniądze i bajki o bezustannym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie? Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo - mówiła głośno Thunberg.

To do tych słów 16-letniej aktywistki w ironicznym tonie odniósł się prezydent USA Donald Trump. Ale o wypowiedzi młodej Szwedki mówi się też w Polsce. A mówi między innymi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, o której kilka miesięcy wcześniej zrobiło się głośno przez stwierdzenie, że„LGBT to propagowanie między innymi pedofilii”. Małopolska kurator znów zwróciła na siebie uwagę.

Zadanie dla myślących nastolatków. Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij protestować. Zafunduj sobie tourne po Europie i umów na wizytę z kanclerz Niemiec. Niech o tobie piszą wszystkie znane tytuły i portale. To takie proste. Prawda? napisała Barbara Nowak na Twitterze

Wpis kurator oświaty wzbudził liczne kontrowersje. „Zadanie dla myślących (?) dorosłych. Nie wychodź. Nie protestuj. Nie działaj. Olej to. Za 20 lat płacz, że nic w życiu nie osiągnąłeś, ale to nie twoja wina, tylko ICH. I głosuj na PiS...” – komentuje jeden z internautów. „Pani jest kuratorem oświaty?” – pyta kolejny.

Internauci, nawiązując do wspomnianego tourne, przypominają też, że Nowak w trakcie wakacji służbowo poleciała do Japonii. Miała tam podpisać umowę o wymianie 20 uczniów z katolickiej placówki w Krakowie. Ta podróż, w którą razem z Nowak udały się Dorota Skwarek (dyrektorka wydziału nadzoru pedagogicznego) i Jolanta Michalska (rzeczniczka prasowa kuratorium) miał kosztować prawie 30 tys. zł, a został pokryty z kuratoryjnego budżetu.

