Mazowiecka policja poszukuje zaginionej 47-letniej Barbary Sapińskiej, która we wtorek po południu wyszła z miejsca zamieszkania. Nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

We wtorek ok, godz. 17 Barbara Sapińska wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów.

– Zaginiona nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów. Kobieta jest upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz ma problemy z komunikacją werbalną – powiedziała cytowana przez Onet Warszawa podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

fot. policja.pl

Wedle policyjnego rysopisu kobieta ma 47 lat, 155 cm wzrostu, oczy koloru szarego, jest otyłej budowy ciała, ma siwe, proste włosy do ramion. Ubrana była w czarną materiałową kurtkę z kołnierzem w „panterkę”, beżowe spodnie materiałowe i czarno-srebrne buty typu pantofle.

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej i mogą pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o kontakt pod całodobowym numerem telefonu (22) 752 80 00, z policjantami prowadzącymi tę sprawę tel. (22) 60 43 235 lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnymi numerami telefonów 112 i 997, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl.

RadioZET.pl/policja.pl/warszawa.onet.pl