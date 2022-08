Ulewa uszkodziła most. Woda zostawiła wypukłą dziurę

Burze dały się we znaki w weekend w wielu regionach Polski. Intensywne opady deszczu, które przeszły w niedzielę wieczorem nad Olsztynem i okolicznymi miejscowościami uszkodziły most w miejscowości Barczewsko w gminie Dywity. Na zdjęciach zamieszczonych przez strażaków ochotników z tej miejscowości widać, że most wisi w powietrzu, pod asfaltem jest wypłukana ogromna dziura, a kamienie umacniające skarpę zostały wymyte.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował PAP, że w nocy został wezwany na miejsce zarządca drogi, który podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu.

Zerwany most z powodu ulewy

Gmina Dywity poinformowała w nocy, że objazdy wyznaczono przez miejscowości: Gady, Tuławki, Szynowo, Maruny i Dąbrówkę Małą lub przez trasę Olsztyn-Nikielkowo. Most w Barczewku to nowy obiekt, oddano go kierowcom do użytku w ubiegłym roku.

Ponad 40 zgłoszeń o podtopionych ulicach i zalanych chodnikach w Olsztynie otrzymała straż pożarna po ulewie, która przeszła w niedzielę wieczorem nad miastem.

Według mł. bryg. Grzegorza Jakubowskiego z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, w regionie incydenty pogodowe dotknęły niemal wyłącznie Olsztyna i kilku pobliskich miejscowości powiatu olsztyńskiego, m.in. Barczewka. Nikt nie został w nich poszkodowany.

RadioZET.pl/PAP - Joanna Kiewisz-Wojciechowska