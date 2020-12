Skomplikowana akcja saperów. Ponad tysiąc osób ewakuowanych, droga zablokowana

Niewybuch został znaleziony w Barczewie (województwo warmińsko-mazurskie) podczas wykonywania prac ziemnych. W sobotę na miejscu trwała akcja saperów, którzy usunęli pocisk z tzw. strefy zagrożenia i zneutralizowali go. Na czas akcji z okolicznych domów ewakuowano ponad tysiąc mieszkańców, zablokowana była również droga krajowa nr 16.

Niewybuch, znaleziony w miejscowości Barczewo został w sobotę usunięty przez saperów. W związku z akcją - która trwała od rana i zakończyła się późniejszym popołudniem - zarządzono ewakuację ponad tysiąca okolicznych mieszkańców. Ewakuowani obecnie wracają już do domów, przywrócono także ruch na drodze krajowej nr 16 - która była zamknięta na czas działań saperów. Jak poinformował dowódca patrolu saperskiego numer 12 z Orzysza chor. Piotr Bartnik, niewybuch został wydobyty, zabezpieczony i zabrany w miejsce, gdzie zostanie zneutralizowany. Sprawdzono też, czy w pobliżu nie ma w ziemi innych niewybuchów. - To granat moździerzowy kalibru 120 mm, produkcji radzieckiej. Miał uszkodzony zapalnik, co stwarzało dodatkowe zagrożenie - mówił. Jak dodał, taki granat zawiera około 3 kg materiału wybuchowego, więc w tych warunkach terenowych ewentualne pole rażenia może sięgać 500 metrów.

Po zakończeniu akcji przez saperów burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski powiedział, że wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Dodał, że mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów. Na czas usuwania niewybuchu władze miasta zdecydowały o ewakuacji poza tzw. strefę zagrożenia ponad tysiąca mieszkańców domów na osiedlu Zielone Wzgórze i ulic Warmińskiej, Nadrzecznej, Północnej, Widokowej, Wiejskiej i Zielonej.

W zabezpieczeniu ewakuacji i terenu usuwania niewybuchu uczestniczyła policja, żandarmerii wojskowa, straż pożarna, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także przedstawiciele PCK, MOPS i urzędu miejskiego, łącznie ponad 150 osób.

Dla ewakuowanych, którzy nie mieliby gdzie się podziać, przygotowano pomieszczenia w hali sportowej jednej ze szkół, ale z tej możliwości skorzystały tylko pojedyncze osoby. Jak podał burmistrz, oddzielne miejsca do izolacji i kwarantanny wyznaczono dla osób zakażonych koronawirusem lub objętych kwarantanną, którzy mieszkają w rejonie objętym ewakuacją.

Ze względów bezpieczeństwa zamknięta była droga krajowa nr 16 w okolicy Barczewa. Wjazd do miasta z tej drogi nie był możliwy, a podróżujący "szesnastką" na odcinku Olsztyn-Mrągowo byli kierowani na objazdy drodze krajowej nr 53 i 57 przez Szczytno i Biskupiec. Jak poinformowała GDDKIA, normalny ruch na drodze krajowej nr 16 przywrócono po upływie około godziny. Na niewybuch z czasów II wojny światowej natrafiono przypadkowo w czwartek podczas prac ziemnych prowadzonych w wykopie budowlanym przy ul. Wiejskiej.

