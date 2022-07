Policja z Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania 29-letniego Bartłomieja Hajdasza. W komendzie ogłoszono alarm, a do akcji włączyli się też strażacy, leśnicy, żołnierze i mieszkańcy. Bartłomiej ma problemy ze zdrowiem i może grozić mu niebezpieczeństwo. - Zaginął już drugi raz w ciągu kilku miesięcy - powiedział nam anonimowo znajomy 29-latka.

Bartłomiej Hajdasz jest poszukiwany przez policję w Gorzowie Wielkopolskim. 29-latek w niedzielę 24 lipca wyszedł z domu w Jastrzębniku (woj. lubuskie) i do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. W gorzowskiej komendzie ogłoszono alarm, do pracy stawili się nawet policjanci, którzy mają wolne.

“Nad ustaleniem miejsca pobytu 29-latka pracują służby kryminalne, które sprawdzają adresy, pod którymi zaginiony mógłby przebywać. W okolicach miejsca zamieszkania i w wyznaczonych rejonach policjanci prowadzą poszukiwania w lasach i na polach” - przekazała Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów. Bartłomiej Hajdasz z Jastrzębnika poszukiwany przez policję

29-latek służy w wojsku, dlatego w poszukiwania zaangażowani są żołnierze. To już drugie zaginięcie Bartłomieja w ciągu ostatnich miesięcy. - Bartłomiej leczył się psychiatrycznie. Znaleźli go po kilku dniach na peronie dworca w Kostrzynie koledzy z drużyny piłkarskiej, w której gra - powiedział znajomy zaginionego portalowi RadioZET.pl.

Nieoficjalnie wiadomo, że 29-latek zataił informację o problemach zdrowotnych, gdy ubiegał się o przyjęcie do jednostki. - Gdy go odnaleziono, sprawa wyszła na jaw. Poszedł na komisję i pokazał dokumenty, zrobiono badania. Mimo że wojsko ma czarno na białym informacje o jego problemach zdrowotnych, i tak go przyjęli - tłumaczy rozmówca portalu RadioZET.pl.

Poszukiwania są zakrojone na szeroką skalę. Policja poinformowała, że w akcję zaangażowano strażackie łodzie oraz policyjny, specjalistyczny sprzęt - bezzałogowe statki powietrzne i dron podwodny. “Do pomocy ruszyli także żołnierze z jednostki w Międzyrzeczu. W poszukiwania zaangażowały się także służby leśne i mieszkańcy okolic” - czytamy na profilu policji.

fot. KMP w Gorzowie Wlkp./Na zdj. poszukiwany Bartłomiej Hajdasz

Zaginiony ma 179 centymetrów wzrostu i jest szczupły. Ma krótkie i ciemne włosy. Wyszedł z domu w Jastrzębniku ubrany w granatową koszulkę, krótkie, czarne spodenki i szare obuwie sportowe.

Każdy, kto ma informacje na temat miejsca przebywania zaginionego Bartłomieja Hajdasza powinien natychmiast skontaktować się z gorzowskimi policjantami pod numerem alarmowym 112 lub 47 79 12511.

