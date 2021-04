Wróblewski zrzeknie się członkostwa w PiS? "Nie będę rzecznikiem rządu"

"Nie będę rzecznikiem rządu ani opozycji, będę stał po stronie obywateli. Skieruję pismo do marszałka Senatu z wnioskiem o spotkanie" – powiedział w piątek poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, powołany w czwartek przez Sejm na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. "W interesie Polski jest zrzucenie na moment politycznych pancerzy. Trzeba przełamać pat związany z wielomiesięcznymi trudnościami w osiągnięciu porozumienia" - powiedział.

Bartłomiej Wróblewski został powołany przez Sejm na urząd RPO. By procedura dobiegła końca, jego wybór musi jednak zatwierdzić Senat, w którym większość ma koalicja klubów opozycyjnych wobec PiS.

"Nawet jeśli niektórzy senatorowie mają wątpliwości dotyczące mojej aktywności politycznej, to jeśli zostanę wybrany na rzecznika, jestem w stanie wzbić się ponad wcześniejsze różnice, jestem w stanie być osoba niezależną" – zapewnił w piątek w Sejmie Wróblewski.

Bartłomiej Wróblewski zrezygnuje z członkostwa w PiS, ale dopiero, gdy wybór zatwierdzi Senat

Nowo powołany rzecznik zapewnił, że gdy tylko jego wybór się uprawomocni, to zrezygnuje z członkostwa w PiS. Oznacza to, że wzorem poprzedniego kandydata PiS Piotra Wawrzyka będzie przekonywał senatorów do swojej "apolitycznej" kandydatury jako polityk partii rządzącej. "Zamierzam opuścić polityczną agorę i nie angażować się w spory ideologiczne" – mówił na konferencji w Sejmie.

Wskazał też swoje priorytety w pracy na urzędzie RPO. "Po pierwsze, sprawa osób najsłabszych - chorych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, spółdzielców, lokatorów, bezdomnych, kobiet dyskryminowanych płacowo czy mających utrudnione możliwości awansu, ale także samotnych ojców, którym utrudnia się kontakt z dziećmi" - mówił.

W drugiej kolejności wspomniał o polskiej wsi i prawach rolników. Następnie mówił o "najbardziej tradycyjnych prawach i wolnościach konstytucyjnych, prawa rodziny, rodziców, wolność religijna. Ostatni obszar, bardzo istotny, to klasyczne wolności liberalne: wolność słowa, własność, wolność prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedział Wróblewski.

RadioZET.pl/PAP