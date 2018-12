Nocny wpis Dudy po śmierci Bartosza Niedzielskiego. Wzruszające słowa

„Znałem go z widzenia. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny, chroniąc innych ludzi. Cześć Jego pamięci” – tak prezydent Andrzej Duda pożegnał zmarłego w niedzielę Polaka Bartosza Niedzielskiego. Polak jest piątą ofiarą niedawnej strzelaniny w Strasburgu.