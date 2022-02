Zaginął 31-letni Bartosz. Poszukiwania trwają od miesiąca. "Wysłał SMS-a i kontakt się urwał"

Policja oraz rodzina szukają 31-letniego Bartosza Wiśniewskiego. Mieszkaniec Głogowa (woj. dolnośląskie) na początku stycznia wyszedł z domu wczesnym rankiem i od tamtego momentu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Kontakt miał się urwać po tym, jak mężczyzna wysłał SMS-a do swojego ojca.

Bartosz Wiśniewski zaginął 4 stycznia 2022 roku. 31-letni mieszkaniec Głogowa (woj. dolnośląskie) opuścił swoje miejsce zamieszkania i wsiadł do samochodu marki Mercedes o numerze rejestracyjnym DGL 36125. Od tamtego momentu nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Według rysopisu, który wraz ze zdjęciem opublikowano na stronie głogowskiej policji, Bartosz ma ok. 175 cm wzrostu i waży 90 kg. Ma również włosy w formie ciemnych, krótkich i przystrzyżonych boków, muskularną budowę ciała, okrągłą twarz, a także bliznę na dolnej wardze i tatuaż z napisem "Muay Thai" nad lewą kostką. W dniu zaginięcia ubrany był w pikowaną kurtkę koloru żółtego, czarne lub popielate spodnie i buty trekkingowe do kostek.

Bartosz Wiśniewski zaginął. "Wysłał SMS-a i kontakt się urwał"

Wrocławska policja ustaliła, że 17 stycznia auto poszukiwanego zostało znalezione w Poznaniu. Z uwagi na fakt, iż wcześniej wyjeżdżał za granicę, poszukiwania prowadzone są również w ramach biura współpracy międzynarodowej.

31-latka szuka również najbliższa rodzina. Z ich relacji wynika, że w dniu, w którym zaginął, Bartosz miał się udać do swojego ojca, który mieszka 10 km dalej. Obaj mężczyźni mieli następnie wyjechać - już po raz kolejny - do pracy do Niemiec. - Miał podjechać po tatę. [...] Wysłał SMS-a, że zaraz wyjeżdża i kontakt się urwał - mówiła w rozmowie z lokalną stacją echo24.tv jego siostra Agata.

fot. KPP Głogów

- O 6 mieliśmy wyjechać ode mnie z domu. Czekałem na niego. Do godz. 5:55 nie pojawił się, więc zacząłem dzwonić. Niestety był głuchy telefon - opowiada z kolei ojciec zaginionego Wiesław Wiśniewski. Mężczyzna podkreśla, że coś takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło, a jego syn "zawsze dawał znać, że bezpiecznie dotarł do domu w Głogowie i wszystko z nim dobrze".

- Nie wiemy, czy zachorował, czy może ma jakiś duży problem. Bardzo prosiłbym wszystkich, że jakby ktoś spotkał Bartka, zobaczył go czy coś, żeby dać znać. Jest poszukiwany przez fundację ITAKA i przez policję. Można dzwonić obojętnie gdzie - apeluje Wiesław Wiśniewski, również w rozmowie z echo24.tv.

Każda osoba, która posiada jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu zaginionego, proszona jest o przekazanie tej informacji do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ul. Obr. Pokoju 17 pod nr telefonu: 47 87 422 00, 47 87 422 01 lub pod nr alarmowy 112.

RadioZET.pl/KPP Głogów/echo24.tv