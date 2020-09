Prokuratura w Koszalinie oskarża dyrektorkę, a zarazem właścicielkę przedszkola w Barwicach Katarzynę H. o naruszenie nietykalności 3-letniego podopiecznego.

Prokurator Ryszard Gąsiorowski przekazał, że chodzi o zaklejenie rąk małemu chłopcu taśmą klejącą. - Z zeznań, które złożyła, wynika, że zrobiła to w tym celu, by uświadomić chłopcu, że się źle zachowuje wobec innych dzieci. On agresywnie się do nich odnosił, szczypał, gryzł. To miał być środek, który uzmysłowi mu, że tak nie należy się zachowywać – powiedział rzecznik prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Koszalin: Przemoc wobec 3-latka w przedszkolu. Dyrektorka z zarzutami

Zdarzenie ujrzało światło dzienne po tym, jak policję zawiadomiła matka dziecka. Dyrektorka miała zwodzić rodzica w sprawie pokazania nagrania tego incydentu. Tłumaczyła natomiast, że związanie rąk miało być karą za złe zachowanie chłopca.

Ustalenia są takie, że zapis z monitoringu został wyniesiony z przedszkola, wyrzucony

– poinformował prok. Gąsiorowski.

Katarzyna H. usłyszała łącznie trzy zarzuty. Jest oskarżana o naruszenie nietykalności przedszkolaka, nakłonienie dwóch osób pracujących w przedszkolu do składania fałszywych zeznań, po tym jak o dowody poprosiła policja, oraz o złożenie fałszywych zeznań.

Kobieta przyznała się do pierwszego i trzeciego zarzutu. Za przemoc wobec dziecka grozi jej rok więzienia, za kłamanie służb 5 lat, a za namawianie do nich 8 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP