Karę roku oraz trzech miesięcy więzienia w zawieszeniu – taki wyrok usłyszeli małżonkowie prowadzący prywatne przedszkole, którzy naruszyli nietykalność 3-letniego chłopca. Dyrektorka placówki z Barwic (woj. zachodniopomorskie) związała jego ręce taśmą klejącą. Do skazania doszło na jedynej rozprawie, oskarżeni dobrowolnie poddali się karze.

Dyrektorka i właścicielka niepublicznego przedszkola w Barwicach (woj. zachodniopomorskie) Katarzyna H. związała taśmą klejącą ręce 3-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca 2020 roku.

O zdarzeniu zawiadomiła policję matka dziecka, którą dyrektorka miała zwodzić w sprawie udostępnienia nagrania z monitoringu przedszkola, na którym widoczne miało być złe zachowanie chłopca i rodzaj wymierzonej mu kary. Śledczy ustalili, że dysk z zapisem z monitoringu został usunięty.

Związała taśmą ręce 3-latka, by go ukarać. Dyrektorka przedszkola skazana

W sprawie zatrzymano we wrześniu 2020 r. Katarzynę H. i jej męża. W Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku przedstawiono im zarzuty. Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu tego roku. Wyrok zapadł 4 października na jedynej rozprawie sądu.

– Katarzyna H. została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, Jarosław H. na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Oboje oskarżeni dobrowolnie poddali się karze – powiedział sędzia Sławomir Przykucki.

Skazani mają zapłacić grzywnę po kilkaset złotych. Katarzyna H. ponadto ma zapłacić na rzecz pokrzywdzonego chłopca zadośćuczynienie w kwocie 5 tys. zł. Sąd orzekł wobec niej także 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów – to w związku z przyłapaniem jej na jeździe po pijanemu jesienią 2020 roku. Oskarżona tłumaczyła ten fakt wówczas "spożywaniem alkoholu dzień wcześniej z lekami". Poza przemocą wobec 3-latka H. nakłaniała dwie pracujące w przedszkolu osoby do składania fałszywych zeznań. Sama również złożyła takowe, mimo prawa do odmowy ich składania. Mąż Katarzyny H. został oskarżony i ukarany za złożenie fałszywego zeznania w sprawie przedszkolnego monitoringu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat