Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem niektórych partii batonów zbożowych marki Bakalland – do ich produkcji użyto składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Produktu jest wycofywany ze sklepów.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji niżej wymienionych partii batonów zbożowych BA!lans marki Bakalland. Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia – nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Szczegóły wycofanych batonów zbożowych

Ze sklepów wycofywane są poniższe produkty:

Producent: Bakalland S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa – Zakład Produkcyjny,

ul. Brzeska 70, 21-505 Janów Podlaski

Nazwa produktu: BA!lans. Baton Waniliowe Cappucino, 38 g

Numer partii: 0002326697 z datą minimalnej trwałości 31.07.2022

Numer partii: 0002318934 z datą minimalnej trwałości 31.05.2022

Numer partii: 0002312337 z datą minimalnej trwałości 31.03.2022

Numer partii: 0002322091 z datą minimalnej trwałości 30.06.2022

Nazwa produktu: MIX batonów BA!lans

Numer partii: 0002320540 (ten nr partii widnieje na opakowaniu zbiorczym – kartonie w którym znajduje się mix batonów o różnych nr partii i smakach w tym baton kwestionowany o nr partii 0002318934) z datą minimalnej trwałości 31.05.2022

Firma Bakalland S.A. rozpoczęła wycofywanie batonów, do których został użyty kwestionowany surowiec. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną nakazującą wycofanie wskazanych partii produktów z obrotu handlowego. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktu z obrotu w Polsce.

Jakie są zalecenia dla konsumentów?

Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie.

Co to jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu jest łatwopalnym, bezbarwnym gazem o zapachu przypominającym eter. Używa się go przy produkcji m.in. środków chemicznych i materiałów, ale służy też do sterylizacji sprzętu medycznego w szpitalach. Jest uznawany za substancję o działaniu genotoksycznym i kancerogennym i stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów niezależnie od jego poziomu. ETO jest zakazany w UE do stosowania w żywności w jakiejkolwiek ilości.

Zatrucie tlenkiem etylenu może powodować m.in.: ból gardła, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, nudności, bóle głowy, drgawki, wymioty.

