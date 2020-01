W Lublinie znaleziono rzadki okaz bażanta. Internauci: wygląda jak Trump

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Fundacja Epicrates zamieściła na Facebooku zdjęcie niezwykłego ptaka, podkreślając, że poszukuje jego właściciela. „Ptak posiada obrączkę - właściciel powinien znać jej numer” – napisano.

Znaleziony ptak to bażant bananowy. Jest on przedstawicielem dużego ptaka należącego do rodziny kurowatych. Rasa została wyhodowana w 1950 roku we Włoszech. Jej twórcą jest profesor Alessandro Ghigi. Wyhodował te bażanty w niewoli na podstawie typowego bażanta złocistego, dlatego w wielu krajach bażant bananowy nazywany jest także bażantem złocistym, jest jego popularną mutacją.

Jak podaje „Dziennik Wschodni”, dużo osób zgłosiło się do schroniska, twierdząc, że jest właścicielem ptaka, ale żadna z nich nie potrafiła tego udowodnić.

– Jest w dobrej kondycji, nie przejął się zmianą miejsca zamieszkania. W tej chwili jest już sześć osób, które twierdzą, że to ich ptak. W jakiś sposób muszą udowodnić, że to prawda. Najlepszym byłoby podanie numeru obrączki, ale każdy inny wiarygodny też będzie dobry. Nadal czekamy – powiedział „Dziennikowi Wschodniemu” Bartek Gorzkowski z Fundacji Epicrates.

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni/Fundacja Epicrates