Mazurek apeluje do Schetyny. "Niech Polacy zobaczą w końcu, co im proponujecie"

Mam apel do lidera PO Grzegorza Schetyny i Romana Giertycha - skoro tak bardzo nie spodobała się wam konwencja PiS, to może pokażecie program Koalicji Europejskiej. Niech Polacy zobaczą w końcu co im proponujecie - napisała w niedzielę rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

"My mamy nową piątkę PiS i deklarację europejską PiS - a wy?" - dodała Mazurek we wpisie na Twitterze.

Odniosła się m.in. do niedzielnego wpisu Schetyny.

"Kampania wyborcza PiS oparta na szczuciu jest obrzydliwa. Pokazuje, tak samo jak Srebrna, afery PiS i upartyjnianie sądów, jaka jest stawka wyborów w tym roku: albo Polska będzie na Wschodzie, albo na Zachodzie" - napisał lider PO na Twitterze.

"PiS grzęznący w kolejnych aferach"

"PiS grzęznący w kolejnych aferach, które zaczynają docierać do społeczeństwa, wykorzystuje błąd prezydenta Warszawy i już ustami Jarosława Kaczyńskiego ogłasza, że będzie bronić polskie dzieci przed postulatami skrajnej lewicy. Koalicja Europejska jest koalicją ponad podziałami, a podmioty wchodzące w skład koalicji różnią się w poglądach na kwestie światopoglądowe" - napisał z kolei na Facebooku Giertych.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" – tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Podczas sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że "jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci".

