Nie milkną echa po aresztowaniu działaczki LGBT "Margot". Aktywistka przedstawiająca się jako Małgorzata Sz., prawnie Michał Sz., nie identyfikuje się z własną płcią. Podejrzana jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do 5 lat więzienia.

W związku z aresztem dla aktywistki w piątek przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. "Jeśli Margot czuje się kobietą, powinniśmy to uszanować" - mówili demonstranci, którzy przeszli na Krakowskie Przedmieście. Tam doszło do starć z policją - zaatakowany został m.in. radiowóz.

Chociaż "Margot" w dokumentach figuruje jako Michał Sz., nie identyfikuje się z własną płcią. Wydawałoby się, że w XXI wieku kwestie takie nie powinny już nikogo dziwić, a każdy niezależnie od tego, kim się czuje, zasługuje na szacunek. Jak widać, nie wszyscy wychodzą z takiego założenia.

Oliwy do ognia dolała europosłanka Beata Mazurek, która zamieściła na Twitterze dziwny wpis. Przez pryzmat problemów emerytów nawiązała do kwestii LGBT.

Bardzo "poważny" problem dla ZUS-u i nie tylko. Hipotetycznie: czy jak pan Józef w wieku 60 lat dojdzie do wniosku, że jest Józefą, to może iść o pięć lat szybciej na emeryturę?

- zapytała.

Posłanka PiS rozpętała swoim wpisem burzę na Twitterze. Mazurek odpowiedział m.in. partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek.

Skoro jest pani w europarlamencie, to zachęcam do zapoznania się z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE w podobnych sprawach. Wiedza nie boli. Szczególnie ta podstawowa

- napisał.

Nie zabrakło także innych krytycznych komentarzy w reakcji na słowa posłanki.

Przynosisz wstyd wszystkim kobietom, ludziom i innym żywym istotom. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Oczywiście, że nie może. Wystarczy logicznie pomyśleć-wiek emerytalny osiągał jako Józef, a nie Józefa. Tyle w temacie. PS. Proszę się zająć jakimiś poważnymi tematami.

W podobnym tonie wypowiedział się w TOK FM Sebastian Kaleta. "Jeżeli ja poproszę panią, żeby zwracała się pani do mnie Loretto albo per krzesło, to będzie się pani do mnie w ten sposób zwracać? Czy może będzie pani myślała, że jestem jakimś niepoważnym człowiekiem?" - drwił wiceminister sprawiedliwości.

RadioZET.pl